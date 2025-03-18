تعلن "NHC" عن إنشاء محطة تحويل كهربائية في وجهة سدايم بجدة

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ويجري إنشاء المحطة الكهربائية على مساحة إجمالية تقارب إلى 4500 م2، بقيمة تجاوزت 271 مليون ريال، حيث تمتد أطوال خطوط الربط الكهربائية إلى 13 كيلو متر، لإمداد أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتسع لـ 45 ألف نسمة، وذلك بهدف تحقيق التشغيل الأمثل لمنظومة الكهرباء في الوجهة العمرانية.
كما يأتي ذلك استكمالًا لجهود NHC في تهيئة البنية التحتية لمشاريعها وتطويرها من خلال إنشاء محطة كهرباء حديثة، تهدف إلى تعزيز كفاءة الإمداد الكهربائي وضمان استدامته، كما تعمل على تخصيص مواقع للمرافق الخدمية العامة، مما يسهم في تهيئة وجهة عمرانية متكاملة توفر خدمات عالية الجودة وتلبي احتياجات العملاء.
الجدير بالذكر تقع وجهة “سدايم" في موقع إستراتيجي وبالقرب من ساحل البحر الأحمر بمنطقة واعدة بالمشاريع المستقبلية شمال مدينة جدة على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، لتقدم مفهومًا عصريًا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم والمخططة بطريقة فريدة تسمح بدوران الهواء من خلالها كما هي الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة، لتسهّل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، لتحقق لهم بيئة حيوية ومستدامة.
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