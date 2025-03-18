شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يوافق على منح 200 متبرعًا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، على منح (200) متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات وهم:

إبراهيم بن عبدالهادي بن عبدالأحد بالطو، أحمد بن محفوظ بن زاهر الزاهري، إسحاق بن جابر بن أحمد فارس النعمي، الحسين بن عبدالله بن محمد بوتيه آل عتيق، أنس بن مسير بن مطلق المهلكي المطيري، أحمد إبراهيم بن أحمد بن محمد جبران عائضي، أحمد بن سعد بن علي تنغيص، أحمد بن عبدالجليل بن موسى العمران، أحمد بن محمد بن جابر ظافري حمدي، أحمد بن محمود بن محمد بدوي الشريف، أحمد بن سلطان بن أحمد العامري الزهراني، أمين بن شريف بن حسن آل طه، أنور بن حمدان بن بليهد القعيقعي الرويلي، بدر بن سعد بن مصلح ذوي دخيل الله المطرفي، بدر بن علي بن محمد الشرفي الغامدي، بدر بن غالب بن نائف ابن قطيم المطيري، جابر بن أحمد بن أسعد الجابري، جابر بن صالح بن جابر المري، جابر بن محمد بن عليان الشمراني، جارالله بن أحمد بن جارالله ال فريخ الزهراني، جمعان بن أحمد بن سعدي القرشي الزهراني، حسام بن سعود بن مساعد الهوته، حسن بن إسماعيل بن علي عتودي، حسن بن سالم بن مبارك الشينه الدوسري، حسن بن مشاري بن رمضان الدغاميم الحربي، حسين بن ياسر بن عبدالله الشبعان، حيدر بن صالح بن عيسى الحجي، خالد بن حمد بن سليمان المغيص، خالد بن عطيه بن علي الفهمي الزهراني، خالد بن فهد بن صالح الفليحي العنزي، رابح بن سعد بن حمدان المقبل السعدي، رشيد بن فلاح بن ثابت العويمري الرشيدي، رنيف بن هاني بن حسين فادن، سالم بن مبارك بن سالم البريكي بالعبيد، سالم بن محمد بن مصلح الغيلاني الشهري، سامي بن علي بن حسن عسيري، سعد بن سعود بن سعد المضايفي العدواني، سعد بن عزام بن جزاء الروقي العتيبي، سعد بن عوضه بن يحي آل جمعه العمري، سعد بن محمد بن مسعود آل سويعد، سعد بن محمد بن مصلح آل ضيف الله العرياني، سلطان بن فرحان بن زامل السلماني الشمري، سلمان بن جبران بن سالم الجابري، سند بن جمعه بن سالم السعافين العميري، يحي بن محمد بن يحي آل داشل، صالح بن حمود بن أحمد الدويش، صالح بن عبدالله بن صالح آل سفير الخثعمي، صالح بن عثمان بن صالح الرزيزا، صالح بن محمد بن عبدالله الذيابي الحارثي، صقر بن دخيل بن لطخ الشرهه الحازمي، طاهر بن سعيد بن طاهر الخزمري الزهراني، طلال بن مسفر بن صالح آل ظهران الغامدي، عامر بن ناصر بن رفاع آل رزحان البيشي، عبدالله بن سليمان بن صالح الفقير، عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الجندبي الزهراني، عبدالعزيز بن علي بن مرعي الشملاني العنزي، عبدالعزيز بن محمد بن صالح الرشيد، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله مجلي، عبدالعزيز بن ناصر بن عايض الدهيمي البقمي، عبدالله بن جابر بن دوران المشيفي الريثي، عبدالله بن جابر بن علي عيسي عثمان، عبدالله بن حمود بن فاتح الشدادي الحارثي، عبدالله بن رافع بن مضحي بني ثابت الشهري، عبدالله بن سويلم بن فنخير الضبعاني الشراري، عبدالله بن علي بن رمضان الشمراني، عبدالله بن علي بن عبدالرحمن المفضي، عبدالله بن غازي بن جمعان المقاطي، عبدالله بن قاسم بن يحي المشنوي الفيفي، عبدالله بن مبخوت بن فهيد العماري الدوسري، عبدالله بن مزيد بن ناجي الفليحاني الشراري، عبدالله بن معيض بن سريحان القثامي، عبدالمجيد حسن بن موسى بن علي هادي المساوي، عبدالمحسن بن عوضه بن سليمان البكري الشهري، عبدالملك بن سليمان بن ناصر البابح، علي بن إلياس بن قحطان آل عقيلان الشهري، علي بن حسن بن علي مذكور مباركي، علي بن عبدالله بن سعيد الوقدان، علي بن هادي بن بلقاسم الشعيبي الناشري، عمر بن علي بن موسى محمد، عودة بن سلطان بن عوده بن شنوف الأسلمي الشمري، عبيد بن سداح بن فهد المنجلي السهلي، عيد بن فيحان بن سعد آل هتيل الدوسري، فادي بن فايق بن عبدالرحيم مجيده السليماني، فاروق بن أحمد بن عبده سويدي، فايز بن صالح بن مرزوق الشلاحي المطيري، فهد بن شنبر بن علي البارقي الشهري، فهد بن عوض بن بزيع العزيزي المطيري، فهد بن محمد بن عبدالعزيز الحقباني، فهد بن محمد بن عبدالله الهذيلي، فواز بن إبراهيم بن حمد أبا الخيل، فواز بن سعد بن مشخص الشلاحي المطيري، فؤاد بن حسان بن محمد غشوم، فيصل بن جار الله بن محمد منيع عسيري، فيصل بن حسبكان بن ثروي العبدي الشمري، فيصل بن سعود بن سعد الخزيم الشمري، فيصل بن عبدالرحمن بن عثمان فلاته، فيصل بن علي بن عبدالرحمن الرزقي القرني، فيصل بن علي بن فايع آل عائض، ماجد بن عايض بن سمره الدوسري، ماجد بن محمد سعيد بن دخيل الله الصاعدي، ماهر بن عوض بن محسن المري الجهني، مبارك بن حمود بن مبارك آل سعد القحطاني، مبارك بن محمد ابن مسفر الخنفري القحطاني، محماس بن منير بن محماس العلي السبيعي، محمد بن يحي بن جابر المسعودي، محمد بن أحمد بن حسين بوعيشه، محمد بن الحسن بن إبراهيم آل مهارش الخواجي، محمد بن جاسم بن أحمد آل كرم، محمد بن سعد بن محمد الجاهلي، محمد بن سلمان بن محسن الدوسري، محمد بن شينان بن جابر الزارعي عسيري، محمد بن صالح بن رازن الصحفي، محمد بن ضيف الله بن سعد العبدلي الشريف، محمد بن عبدالله بن محمد آل القبيعي، محمد بن علي بن رده الضربي الحارثي، محمد بن مشاري بن جبان السبيعي العنزي، محمد بن منصور بن عطاء الهرفي البلوي، محمد بن مسيعيد بن مطلق المصبحي العطوي، يوسف بن عبدالله بن سلمان النجار، مشعل بن سميح بن فهاد العوني المطيري، مشعل بن محسن بن عباد الحسيكي الحارثي، مصطفى بن شوعي بن علي آل طيب، معجب بن محمد بن بن معجب العجالين، معيض بن سعيد بن معيض آل رشيد الوادعي، مقبل بن خالد بن عبيد الحامد، مهند بن سعيد بن أحمد العدواني الزهراني، مهند بن محمد بن سالم آل جرو القحطاني، ناصر بن علي بن ناصر التريكي، ناصر بن عيد بن لافي الضوي العنزي، ناصر بن مطيع الله بن هويس الذيابي العتيبي، ناهي بن فلاح بن غازي الشيباني العتيبي، نايف بن تني بن ذعار المقاطي العتيبي، نايف بن جابر بن علي الربيعيه الشمري، نايف بن عوض بن هويدي الحنتوشي العنزي، نواف بن متعب بن محمد الذيابي العتيبي، نواف بن يحي بن أحمد غماري، هاني بن محمد بن مقبول الوهاوده الشراري، وليد بن فيصل بن علي عربي، وليد بن محمد بن أحمد حريصي، وليد بن محمد بن 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