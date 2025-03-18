شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء محطة تحويل كهربائية في وجهة سدايم بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة “NHC” عن انطلاق أعمال تنفيذ المحطة الكهربائية وخطوط الربط الكهربائية في وجهة سدايم الواقعة في شمال محافظة جدة، بالتعاون مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء من خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين الطرفين والعمل على إنجاز المشروع بأعلى المعايير الهندسية من خلال تقديم الدعم الهندسي والتقني خلال مراحل المشروع والإشراف على جميع مراحل المشروع من خلال شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع لضمان أعلى معايير السلامة والجودة للمشروع، حيث تهدف من خلالها إلى تعزيز منظومة الكهرباء وتوفير خدمات كهربائية بموثوقية عالية للوجهة.

ويجري إنشاء المحطة الكهربائية على مساحة إجمالية تقارب إلى 4500 م2، بقيمة تجاوزت 271 مليون ريال، حيث تمتد أطوال خطوط الربط الكهربائية إلى 13 كيلو مترًا، لإمداد أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتسع لـ 45 ألف نسمة، وذلك بهدف تحقيق التشغيل الأمثل لمنظومة الكهرباء في الوجهة العمرانية، إذ يأتي ذلك استكمالًا لجهود الشركة في تهيئة البنية التحتية لمشاريعها وتطويرها من خلال إنشاء محطة كهرباء حديثة، تهدف إلى تعزيز كفاءة الإمداد الكهربائي وضمان استدامته، كما تعمل على تخصيص مواقع للمرافق الخدمية العامة، مما يسهم في تهيئة وجهة عمرانية متكاملة توفر خدمات عالية الجودة وتلبي احتياجات العملاء.

وتقع وجهة “سدايم” في موقع إستراتيجي بالقرب من ساحل البحر الأحمر بمنطقة واعدة بالمشاريع المستقبلية شمال مدينة جدة على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، لتقدم مفهومًا عصريًا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم، والمخططة بطريقة فريدة تسمح بدوران الهواء من خلالها، كما هي الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة، لتسهّل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، لتحقق لهم بيئة حيوية ومستدامة.