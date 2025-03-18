اخبار السعوديه

معتمر مصري: فضل الله هو الذي جعل الحرمين في أيدٍ أمينة بيد السعوديين.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

معتمر مصري: فضل الله هو الذي جعل الحرمين في أيدٍ أمينة بيد السعوديين.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن معتمر مصري: فضل الله هو الذي جعل الحرمين في أيدٍ أمينة بيد السعوديين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد معتمر مصري بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة؛ للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع أنحاء العالم.

وظهر المعتمر في مقطع فيديو وهو يقول :” فضل الله هو الذي جعل الحرمين في أيدٍ أمينة بيد السعوديين؛ فالحرمين أمانة عظيمة لا يحملها إلا من يستحقها.”

وأضاف:” السعوديون برهنوا على أنهم قادرون على رعايتها وحمايتها وخدمتها بكل تفانٍ وإخلاص .”

وتابع:” هذا الشعب من أنقى وأصفى القلوب، وتحيتي إلى سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ووزير الدفاع والداخلية، على هذا الجهد الكبير.”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا