شكرا لمتابعة خبر عن معتمر مصري: فضل الله هو الذي جعل الحرمين في أيدٍ أمينة بيد السعوديين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد معتمر مصري بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة؛ للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع أنحاء العالم.

وظهر المعتمر في مقطع فيديو وهو يقول :” فضل الله هو الذي جعل الحرمين في أيدٍ أمينة بيد السعوديين؛ فالحرمين أمانة عظيمة لا يحملها إلا من يستحقها.”

وأضاف:” السعوديون برهنوا على أنهم قادرون على رعايتها وحمايتها وخدمتها بكل تفانٍ وإخلاص .”

وتابع:” هذا الشعب من أنقى وأصفى القلوب، وتحيتي إلى سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ووزير الدفاع والداخلية، على هذا الجهد الكبير.”