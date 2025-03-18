شكرا لمتابعة خبر عن هيئة النقل تحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة في الرياض وتغرمها 10,000 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل الهيئة العامة للنقل حملاتها الرقابية لضبط المخالفات في قطاع النقل البري، حيث أعلنت عن حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة أثناء نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، مع فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة.

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات، حيث تتضاعف الغرامات وحجز الشاحنات في حال تكرار المخالفات، وقد تصل إلى مصادرة الشاحنات التي لا تلتزم بالأنظمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملات ميدانية مكثفة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين وتعزيز المنافسة العادلة ودعم الناقل الوطني.