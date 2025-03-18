السعودية | “الشؤون الإسلامية” تُقيم موائد لتفطير الصائمين بجمهورية بنغلاديش الشعبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية في شهر رمضان لهذا العام 1446هـ، موائد لتفطير الصائمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، استفاد منها خلال النصف الأول من شهر رمضان قرابة 5.334 مستفيدًا في العاصمة دكا والمدن والقرى في بنغلاديش.

وأقيمت الموائد في مدينة (شيتاغونغ) بمحافظة (نراين غنج)، وفي مدرسة المدينة في (سابدي)، وفي الجامع المركزي (بتاكورغاون)، وجامع بعبدالله فور (برحيمافور تاكورغاون)، ومدرسة الحديث ناظر (بازار دكا)، وفي قرية (بيت كاتا رامبال باغيرهات خولنا) وفي مركز التعليم والدعوة الإسلامية (بندربان)، وفي الجامعة القاسمية (نرسندي)، وفي مجمع السنة بنغلاديش محمد (بور داكا).

كما أقيمت الموائد في المدرسة الكراتيه (بنواخلي)، وفي الجامع المركزي (بدراني فارا، مرجافور، تنغائيل)، وفي المجمع الإسلامي (باجيت بور)، وفي مركز التعليم والدعوة الإسلامية،( بندربان)، وفي محافظة (سنام غنج)، ومسجد (سومينغفول فيني)، وفي الجامعة الإسلامية العالمية (شيتاغونغ).

يذكر أن موائد الإفطار لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين مستمرة في المساجد والمراكز الإسلامية، بالتعاون مع الجمعيات الإسلامية الرسمية في البلاد، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين.

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