السعودية | خدمة “زكاتي” تُتيح حساب وإخراج زكاة الأفراد بطرقٍ آمنة ومباشرة للمستحقين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إتاحتها للأفراد إخراج الزكاة “اختياريًا” عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة zakaty.gov.sa ، وذلك باستخدام طرق الدفع الآمنة والموثوقة، عبر قنوات الدفع الرقمية وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، أن إتاحة خدمة “زكاتي” للأفراد تأتي انطلاقًا من التزام الهيئة نحو إيجاد خدمات زكوية متكاملة؛ حيث توفر للأفراد فرصة أداء زكاتهم بشكل سلس وميسر؛ لتصل لمستحقيها بشكل مباشر، مؤكدًا أن جميع مبالغ زكاة الأفراد الواردة عبر الخدمة يستفيد منها مستحقو الزكاة المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي، والتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبينًا أن الخدمة توفر إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستحقي الزكاة، التي من أبرزها: الأُسر الأشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء، وغيرها من الفئات.

وأضاف أن الخدمة تتيح للأفراد حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، ومنها: (النقد، والذهب والفضة، والأسهم السعودية والأجنبية، والصناديق الاستثمارية، والعقار، وعروض التجارة)، مشيرًا إلى أن الخدمة توفر خاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بشكل لحظي بالأسعار العالمية للذهب والفضة، كما توفر الخدمة أيضًا إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بشكل يومي بسعر إغلاق السوق.

وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن خدمة “زكاتي” تشهد تفاعلًا كبيرًا ومتزايدًا لدى الأفراد، حيث تجاوزت المبالغ الإجمالية التي استفاد منها مستحقو الزكاة بجميع فئاتهم منذ إطلاق الخدمة قبل 8 سنوات أكثر من 760 مليون ريال.

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