شكرا لقرائتكم خبر عن ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها، عبر منصة "استطلاع" بهدف تنظيم رياضة الفروسية ورفع جودتها، والحفاظ على استمرارية إقامتها.

شروط تصريح إقامة البطولات

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط للحصول على تصريح إقامة بطولات الفروسية، والتي تختلف بحسب طبيعة البطولة، سواء كانت محلية أو دولية.



وتشمل الشروط العامة تقديم طلب التصريح خلال الفترة من 1 يناير إلى 1 يونيو من كل عام، مع تقديم خطة مبدئية تتضمن الموقع، التصاميم، والمرافق المتاحة.

كما يجب أن يرفق الطلب بسجل تجاري للجهات الاعتبارية، وشهادة ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال، إضافة إلى إثبات الخبرة أو القدرة على تنظيم هذه الفعاليات.



وتشترط الوزارة أيضاً عدم وجود مخالفات جسيمة سابقة على الجهة المنظمة، مع تقديم خطاب تفويض للشخص المخول بالتوقيع، وسداد أي التزامات مالية مستحقة عن بطولات سابقة. وبعد تقديم الطلب، يتم مراجعته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل للبت فيه، إما بالموافقة أو الرفض.



أما الموافقة النهائية، فتتطلب استيفاء جميع شروط الموافقة المبدئية، وتقديم خطة عمل تفصيلية للبطولة، إلى جانب الالتزام بجدولة تواريخ انعقاد الفعالية وفقًا لمواعيد البطولات داخل المملكة وخارجها. كما يحق للوزارة إلغاء أو تعديل أي تصريح إذا تبين تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم الامتثال لجميع المتطلبات.



شروط البطولات الدولية

في حال كانت البطولة دولية، تضاف إلى الشروط السابقة مجموعة من المعايير الخاصة، مثل وضع أعلام الدول المشاركة في البطولة، وتشغيل النشيد الوطني للفائزين.

كما يجب توفير إسطبلات معزولة للخيل القادمة من خارج المملكة، وفقًا لمعايير المحجر الدولي للخيل، لضمان سلامتها وتوافقها مع الإجراءات البيطرية المطلوبة.

مسؤوليات الجهة المنظمة

يُلقى على عاتق المنظم مسؤوليات متعددة، تبدأ من تجهيز ميادين العرض وفق معايير منظمة "الإيكاهو"، وتوفير ساحة إحماء مناسبة، إلى جانب تأمين مواقع ملائمة للحكام، اللجان، والملاك، فضلاً عن توفير منصة رئيسية لراعي الحفل، وخدمات الضيافة والصحة العامة.

كما يجب تجهيز الإسطبلات بما يتوافق مع معايير السلامة، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع وجود طبيب بشري بجانب الميدان طوال فترة البطولة.



وضمن مسؤوليات المنظم أيضاً، تجهيز اللوحات الدعائية لمختلف الجهات الراعية، وتوفير طبيب بيطري يتابع صحة الخيل منذ لحظة وصولها حتى مغادرتها.

إضافة إلى ذلك، يتوجب توفير أفراد أمن صناعي لحفظ النظام، ومنع دخول غير المصرح لهم إلى ساحات الإحماء ومنطقة الرسميين، فضلاً عن توفير نظام دقيق لاستخراج النتائج، وشاشات عرض كبيرة لعرضها مباشرة.

التزامات مالية وإدارية

تشمل الالتزامات المالية للمنظم تغطية كافة نفقات سفر وإقامة الرسميين، بما في ذلك تذاكر الطيران، التأشيرات، والتنقلات الداخلية، مع ضمان توفير إقامة فندقية لا تقل عن خمس نجوم، إضافة إلى تحمل تكاليف النقل من وإلى المطار، ومن مقر الإقامة إلى موقع البطولة.

أما فيما يتعلق بفحص المنشطات، فيلتزم المنظم بتغطية تكاليف الفحص في المختبرات الدولية المعتمدة، على أن يتم تحويل رسوم الفحص خلال أسبوع واحد من انتهاء البطولة.



كما تفرض الوزارة على المنظم تحديد الجوائز المالية قبل موعد البطولة بسبعة أيام على الأقل، على ألا يقل إجمالي قيمة الجوائز عن 500 ألف ريال، موزعة على مختلف الفئات المشاركة. وفي حال تجاوزت قيمة الجوائز 5000 يورو، يُلزم المنظم بسداد نسبة 3% منها لمنظمة "الإيكاهو".

صرف الجوائز والمكافآت

يجب أن يتم توزيع الجوائز المالية على الفائزين خلال مدة أقصاها شهرين من انتهاء البطولة، ولا يتم صرفها إلا بعد صدور نتائج فحص المنشطات.

كما يتوجب على المنظم صرف مكافأة يومية للرسميين بقيمة 500 يورو، بالإضافة إلى 150 يورو عن كل يوم سفر، تُدفع لهم أثناء تكريمهم في ميدان البطولة.



يُشترط على المنظم تدقيق بيانات الخيل المشاركة والتأكد من مطابقتها للشروط قبل طباعة كتالوج البطولة، مع تضمين شعار الوزارة ومنظمة "الإيكاهو" على غلاف الكتالوج. كما يجب إعداد نسخة فيديو كاملة للبطولة، وتسليم 10 نسخ من كتيب الكتالوج إلى الوزارة.

وتشدد الوزارة على ضرورة التزام المنظمين بكافة التعليمات الصادرة عنها، بما يشمل اختيار موسيقى البطولة بحيث تكون خالية من أي إشارات صاخبة أو عنصرية. كما يُحظر الإساءة للأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة بأي شكل من الأشكال، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.



وحرصًا على سلامة المشاركين والجمهور، يتوجب على المنظم اتخاذ جميع تدابير الأمن والسلامة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن نجاح البطولة.

ويحق للوزارة اختيار الرسميين وفق تصنيفات منظمة "الإيكاهو"، والتنسيق المباشر مع المنظمين لاختيار الأسماء المناسبة للبطولات الكبرى.

