شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تفقدية للتأكد من وفرة المنتجات الغذائية والحيوانية بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

استعدادات موسم الحج

وفرة المنتجات الغذائية

الدمام - شريف احمد - أجرى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، زيارة تفقدية لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ووكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجذعان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي، ورئيس المكتب التنفيذي بمكتبه الدكتور أحمد مسرعي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الفروع المهندس حسن السهيمي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر السحيباني.وكان في استقباله والوفد المرافق مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف ونائبه المهندس وليد آل دغيس وقيادات الفرع.تهدف الزيارة إلى مناقشة استعدادات وخطط الوزارة التشغيلية لموسم حج 1446هـ، والعمل على تذليل التحديات المتعلقة بتقديم الخدمات البيطرية والمحجرية، وإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، مع التأكيد على الدور الحيوي للوزارة في توفير خدمات عالية الجودة لحجاج بيت الله الحرام.كما تسعى الوزارة إلى تهيئة بيئة مثالية بالمشاعر المقدسة، دعمًا لجهود المملكة في تحقيق حج آمن لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الفرع خلال العام الحالي والجهود المبذولة لخدمة المستفيدين.وفي سياق الزيارة، عقد المشيطي والوفد المرافق اجتماعًا مع ممثلي الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، السيد سراج الفلالي والسيد محمد الهويمل، وممثلي أمانة العاصمة المقدسة، وكيل الأمين للحج والعمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي، ووكيل الأمين للسيول والطوارئ المهندس يحيى بن عبدالله الأحمري، ووكيل الأمين للخدمات البلدية المهندس عاطف بن فيحان الحكمي، ومدير عام المشاعر المقدسة المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث، ومدير عام دعم أعمال الحج والعمرة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي.تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الوزارة ومنظومتها البيئية لموسم الحج، والتأكد من وفرة المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية في أسواق النفع العام، إلى جانب استعدادات مسالخ العاصمة المقدسة للهدي والأضاحي.وأكد على استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات لضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين، مشيرًا إلى توفر جميع المنتجات في أسواق النفع العام وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية، مع متابعة مستمرة من مراقبي الوزارة على مدار الساعة.