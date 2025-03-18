بداية من الأربعاء أمطار رعدية على معظم المناطق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل.

وأشارت توقعات المركز إلى فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشتد غزارتها يوم الخميس مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى 60 كم / ساعة أو أكثر، مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها محافظات: العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، الطائف، أضم، ميسان، العرضيات، المويه، الخرمة رنية، تربة.

وتتأثر معظم محافظات منطقة المدينة المنورة (المدينة المنورة، خيبر، بدر، المهد، وادي الفرع، الحناكية) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم / ساعة، وجريان للسيول وتساقط البرد.

وتتأثر منطقة الباحة بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم / ساعة، وجريان للسيول وتساقط البرد.

وتشهد معظم أجزاء منطقة عسير أمطارا متوسطة إلى غزيرة تشتد غزارتها يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم / ساعة، وجريان للسيول وتساقط البرد.