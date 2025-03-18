60 ألف غرفة فندقية مرخصة بالمدينة المنورة

أعلنت وزارة السياحة، أن عدد الغرف المرخصة بمرافق الضيافة، في منطقة المدينة المنورة، وصل إلى ما يقارب 62 ألف غرفة، بنسبة نمو وصلت إلى 62 % مقارنة بعام 2023، حيث حلت المنطقة في المركز الثاني بعد مكة المكرمة في أعداد الغرف المرخصة بين مناطق المملكة ومدنها. vويرجع النمو المتواصل في أعداد تراخيص مرافق الضيافة في المدينة المنورة، إلى جهود وزارة السياحة ضمن حملة «ضيوفنا أولوية»؛ التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات التي يقدمها مشغلو المرافق والأنشطة السياحية للزوار.
وتحرص الوزارة، في هذه الحملة، على ضمان التزام الأنشطة السياحية بنظام السياحة ولوائحه، خاصة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص وزارة السياحة، في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم القطاع في المملكة.
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