الموافقة على صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان

وتتضمن المعونة الكريمة صرف 1000 ريال للعائل، و500 ريال لكل تابع، حيث سيتم إيداعها مباشرة في الحسابات البنكية للمستفيدين يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 18 رمضان.
ويأتي هذا الدعم استمرارًا لنهج القيادة الحكيمة في رعاية الفئات المستحقة، وامتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من اهتمام بالغ بتحسين جودة الحياة، وتعزيز مستوى المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لاسيما في هذا الشهر الفضيل.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المكرمة الكريمة، التي تُجسد نهج القيادة في دعم المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ القيادة الحكيمة وأن يجزيها خير الجزاء، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.
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