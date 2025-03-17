السعودية | تدخل عاجل ينقذ حياة معتمرة مصرية تعرضت لجلطة قلبية بمستشفى النور التخصصي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمرة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا بإجراء عملية قسطرة قلبية ناجحة للشريان التاجي الأيمن.

وأوضح التجمع أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من آلام حادة في الصدر وهبوط الضغط والنبضات، وبعد الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود انسداد وإقفال في الشريان التاجي وجلطة مما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأشار إلى أنه بفضل كفاءة الفريق الطبي والتجهيزات المتقدمة أُجري فتح الشريان المسدود واستعادة تدفق الدم إلى القلب وسحب الجلطة، مما أسهم بشكل كبير في استقرار حالة المريضة ونجاح العملية.

يذكر أن مستشفى النور التخصصي يحرص على تقديم رعاية طبية متقدمة ومتكاملة لضيوف الرحمن، ويسخر كافة إمكاناته وكوادره لهذا الغرض.

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