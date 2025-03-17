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السعودية | إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. نائب وزير الخارجية يقلد السفيرين الفلسطيني والمصري وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

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  • السعودية | إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. نائب وزير الخارجية يقلد السفيرين الفلسطيني والمصري وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية 1/2
  • السعودية | إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. نائب وزير الخارجية يقلد السفيرين الفلسطيني والمصري وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قلد معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قاما به من جهود في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة وبلديهما الشقيقين.

حضر مراسم التقليد، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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