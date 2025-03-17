السعودية | خدمات التنقل بالمسجد الحرام تسجل أكثر من نصف مليون مستفيد خلال 15 يومًا من رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت خدمة التنقل بالمسجد الحرام أكثر من 522,634 مستفيدًا خلال النصف الأول من شهر رمضان في موسم استثنائي يشهد تطورًا نوعيًا في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مستفيدين من منظومة متطورة تضمن لهم تجربة تنقل أكثر سهولة وانسيابية.

وأتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمعتمرين والمصلين إمكانية حجز العربات مسبقًا عبر منصة “التنقل الموحدة” التي تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الحجز، ويمكن للمستفيدين اختيار وسيلة التنقل التي تناسبهم، سواء عربات القولف، العربات اليدوية المدفوعة، أو العربات المجانية، مع تحديد الوجهة، والتاريخ، والوقت المناسبين، بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني والدعم الفني المتكامل لضمان تجربة سلسة.

ويأتي هذا التطوير متزامنًا مع إطلاق العربات المطورة المدفوعة، التي استفاد منها 86,399 مستخدمًا، في حين سجلت العربات الكهربائية “القولف” 421,144 مستفيدًا، واستفاد 15,091 من العربات اليدوية المجانية، مما يعكس حجم التحديثات التي شهدتها خدمة التنقل داخل المسجد الحرام.

وتواصل الهيئة جهودها في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن من خلال حلول ذكية ومتطورة، تضمن لهم أداء مناسكهم بسهولة ويسر، وفق أعلى معايير الجودة والراحة، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم خدمات استثنائية لزوار الحرمين الشريفين.

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