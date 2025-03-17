السعودية | “البيئة”: التين المحلي يُلبي احتياجات السوق بإنتاج يتجاوز 28 ألف طن سنويًا ونسبة اكتفاء ذاتي 107%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من التين تجاوز (28.159) ألف طن خلال عام 2023م، مما تُسهم وفرته على تلبية احتياجات السوق، حيث أسهم هذا الإنتاج في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت (107%)؛ ليعزز الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبينت الوزارة خلال حملتها “سفرتنا من أرضنا” التي أطلقتها خلال الشهر الكريم، أن التين يُعد من الفواكه الإستراتيجية في المملكة، كما يشهد طلبًا متزايدًا خلال المواسم الزراعية، مشيرةً إلى أن الإنتاج المحلي يغطي الاحتياج الاستهلاكي، ويعزز وفرة المنتجات الوطنية في الأسواق.

كما أكَّدت الوزارة للمزارعين على استمرارها في تبني أحدث التقنيات الزراعية، مثل: الزراعة الذكية، والبيوت المحمية؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، مع مراعاة الاستدامة البيئية، وترشيد استهلاك المياه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن نمو إنتاج التين المحلي يعكس نجاح المبادرات التي أطلقتها الوزارة، بما في ذلك برامج تحسين سلاسل الإمداد الزراعي، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين؛ لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى دعم المنتجات المحلية، مؤكدةً أن التين المحلي يتميز بجودته العالية وقيمته الغذائية، مما يجعله خيارًا مفضلًا في الأسواق المحلية والدولية، كما شدّدت على أهمية تقليل الهدر الغذائي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام.

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