السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في النيجر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في نيجيريا، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في شهر رمضان بجمهورية النيجر, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، ومدير مكتب دولة رئيس الوزراء النيجري عثمان سامبو، والعديد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الإسلامية بالنيجر.

وتبلغ كمية التمور 5 أطنان يستفيد منها قرابة 20 ألف شخص، كما يستفيد من برنامج تفطير الصائمين نحو 8 آلاف مستفيد طيلة أيام شهر رمضان.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 61 دولة حول العالم، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 102 دولة، مما يعكس دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ معاني الأخوة والتكافل خلال شهر رمضان.

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