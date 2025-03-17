شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: مبادرة تقييم وكلاء السيارات تمكن من معرفة مدى توفر قطع الغيار وأسعارها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، إن مبادرة “تقييم وكلاء السيارات” تستهدف أربع مسارات.

وأضاف أن المسار الأول هو إيضاح وبيان المخزون والحجوزات للمستهلك مما يمكن الأخير من معرفة نسبة توفر السيارات، وعدد العملاء على قائمة الانتظار، ومدى توافر ما نوع السيارة التي يحتاجها من عدمه.

وأكد أن المباردة تمكن المستهلك أيضا من معرفة نسبة التزام وكالات السيارات بمعالجة البلاغات الواردة من المستهلكين، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أن المبادرة تمكن المستهلك بكل بساطة من معرفة مدى توفر قطع الغيار، وأسعارها، ومدة الصيانة التي ستخضع لها السيارة.

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