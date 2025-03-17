شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يبني مسجدًا تكريمًا لمحاسبه المصري بعد 26 عامًا من الخدمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام رجل الأعمال سليمان غسلان ببناء مسجد يحمل اسم موظفه المصري باسم بن أحمد متولي، المحاسب في شركته العقارية منذ أكثر من 26 عامًا.

ويقع المسجد على طريق المدينة المنورة في المملكة، كُتب على واجهته: “مسجد السيد باسم بن أحمد متولي، أقدم منسوبي الشركة، غفر الله له ولوالديه وذويه، تأسس عام 1444 هجريًا، 2024 ميلاديًا”.

وانتشر مقطع فيديو في منصة تيك توك، يظهر فيه المسجد مع رواية لقصة بنائه، حيث أوضح صاحب الفيديو أن باسم متولي، المعروف بأخلاقه الطيبة وأمانته، عمل محاسبًا في شركة غسلان لأكثر من ربع قرن.

وأشار إلى أنه تقديرًا لجهوده وإخلاصه، قرر السيد غسلان بناء هذا المسجد وتسميته باسم متولي، تكريمًا لعطائه ووفاءً لأمانته وحسن تعامله مع عملاء الشركة.

هذه المبادرة الجميلة لاقت استحسانًا واسعًا، حيث علق صاحب الفيديو قائلاً: “يستاهل كل خير أخونا متولي، جزاه الله خير أخونا غسلان على هذه المبادرة الجميلة، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان”. العاملين والمجتمع المحيط.

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