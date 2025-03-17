شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ رضيعة ابتلعت جسمًا معدنيًا في تجمع مكة المكرمة الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى أجياد الطوارئ، أحد منشآت تجمع مكة الصحي، في إنقاذ حياة رضيعة أردنية تبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر، بعد تعرضها لاختناق تام إثر ابتلاعها قطعة معدنية أدت إلى انسداد مجرى التنفس.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن الطفلة نُقلت إلى طوارئ المستشفى برفقة ذويها وهي تعاني من صعوبة شديدة في التنفس، حيث أظهرت الفحوصات والأشعة وجود جسم معدني يعيق مجرى الهواء.



رعاية متخصصة



وبفضل سرعة الاستجابة وتكامل الخدمات الطبية بين منشآت التجمع، تم التعامل مع الحالة فورًا لضمان استقرار وضعها الصحي، قبل نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى النور التخصصي لاستكمال الرعاية المتخصصة وإزالة الجسم الغريب بأمان.



ويؤكد تجمع مكة الصحي حرصه على تعزيز التكامل بين منشآته المختلفة لضمان تقديم الرعاية الطارئة بكفاءة عالية، وتسريع وصول المرضى إلى الخدمات الطبية اللازمة، بما يحقق أعلى معايير السلامة والجودة في الرعاية الصحية.