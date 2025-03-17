شكرا لمتابعة خبر عن البغيلي: الملك فهد محفور في قلوبنا ولن ننساه أبدًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الشاعر الكويتي حمود البغيلي عن مشاعره العميقة تجاه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، مشيرًا إلى أن الحديث عنه يطول.

وأشار البغيلي خلال حديثه عبر برنامج “مسرح الحياة”، أن الملك فهد محفور في قلوب الجميع ولن يُنسى أبدًا، وأشار إلى أن أول لقاء جمعه بالملك فهد كان في أحد المهرجانات، حيث أثنى على حديثه وقوته ومكانته في القلوب.

كما أوضح أنه نشر العديد من القصائد التي لم يكن يعلم عنها الكثيرون، حيث لم يكن يعلم الناس أنها من كتاباته.

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