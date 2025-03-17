بسطة خير تدعم 600 بائع جائل في المناطق

أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة «بسطة خير» بالشراكة مع أمانات المناطق، لدعم وتمكين الباعة الجائلين، ضمن خطة دعم وتمكين وتطوير الباعة الجائلين في مختلف مناطق المملكة. وأعلنت 13 أمانة، أمس، تدشين المبادرة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان، وهي أمانات العاصمة المقدسة وحقل والمخواة وجدة والقصيم والحدود الشمالية ونجران والباحة والجوف، كما أعلنت أمانات جازان وحائل وعسير وتبوك عن إطلاق المبادرة.

وأوضحت المشرف العام على ملف الباعة الجائلين في وزارة البلديات والإسكان الأميرة نجود بنت هذلول، أن المبادرة التي تستمر حتى نهاية الشهر الكريم، تهدف إلى دعم أكثر من 600 بائع جائل في مختلف مناطق المملكة.

وبينت أن المبادرة ستسهم في دعم وتمكين قطاع الباعة الجائلين وتعزيز دور الأمانات في دعم الفئات المستحقة، من خلال تنظيم مواقع مخصصة ومرخصة وفعاليات ترويجية للبسطات وفق معايير حديثة لممارسة النشاط، كما ستسهم المبادرة في رفع جودة المنتجات المعروضة، ودعم الأسر والفئات من المستفيدين الضمانيين وغيرهم عبر توفير فرص اقتصادية مستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتأتي مبادرة «بسطة خير» كجزء من جهود وزارة البلديات والإسكان بالشراكة مع أمانات المناطق لتمكين الباعة الجائلين، وتوفير بيئة عمل منظمة وتطوير آليات البيع والبنية التحتية المناسبة، وتأهيل الباعة ببرامج تدريبية، إضافة إلى تطوير الجانب الإداري والتشغيلي.