شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام: لعبت في القادسية بمركز الدفاع ولا زلت أتشرف بالدفاع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الإعلام، سلمان الدوسري، عن تجربته مع كرة القدم أثناء اللعب في نادي القادسية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج الليوان: “فيما يتعلق بنادي القادسية، استمريت فيه حتى أنهيت الثانوية، وعند مرحلة الجامعة كان عندي خياران، إما أن أنتقل إلى الفريق الأول، وهذا سوف يؤثر على الدراسة الجامعية، لكن انتقلت إلى الجامعة. طبعًا وقتها اتخذت قرارًا، لكن والدي لم يوافق عليه”.

وفي سياق الحديث، سأله المديفر عن مركزه داخل الملعب، فأجاب: “كنت ألعب في مركز الدفاع”، ليعود المديفر بسؤال آخر: “والآن بأي مركز تلعب؟”، فرد قائلًا: “لا زلت أتشرف بالدفاع، وأستعد للعب في أي مركز”.

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