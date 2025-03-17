تبرعات إحسان تتجاوز 1.4 مليار ريال

وتسهم هذه التبرعات في دعم مجموعة من المجالات الخيرية والتنموية التي تشرف عليها منصة إحسان في مختلف مناطق المملكة منها: التعليمية والاجتماعية والصحية والغذائية والسكنية والدينية، في حين تجاوزت عمليات التبرع منذ إطلاق المنصة حتى الآن أكثر من 193 مليون عملية. وتواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة استقبال التبرعات عبر منصة العمل الخيري «إحسان» على مدار الساعة خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، ويعود النجاح الذي وصلت إليه هذه الحملة بعد فضل الله تعالى إلى التمكين والدعم المستمرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمنصة «إحسان» لدعم جهودها الخيرية من خلال بنية رقمية متينة، تعمل وفق حوكمة عالية، تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة والمقاصد السامية لرؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري.
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