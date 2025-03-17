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وكيل وزارة الداخلية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران

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اليوم - نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تفقّد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، قوات الأفواج الأمنية في منطقة نجران، وذلك ضمن نطاق عملياتها المخصصة، للاطلاع على مستوى الجاهزية الأمنية ودعم كفاءة الأداء الميداني.
ونقل اللواء الركن عوض العنزي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي القوات على جهودهم المبذولة في تنفيذ مهامهم الأمنية.

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وشملت الجولة التفقدية زيارة مقر القيادة والوحدات الميدانية، والوقوف على نقاط الضبط الأمني، ومتابعة سير الإجراءات الميدانية وآليات تنفيذ الخطط العملياتية.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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