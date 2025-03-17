السعودية | مبادرة هدايا الخير لمرض الزهايمر تتنقل في جولة اجتماعية وصحية في أرجاء المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ الرياض

في خطوة إنسانية تعكس روح التضامن والرعاية المجتمعية، انطلق فريق العمل والطاقم الصحي للمساهمة في حملة كفالة مريض الزهايمر وتوزيع هدايا الخير متمثلة في كافة مجالات الدعم والرعاية لأسر مرضى الزهايمر في مختلف مناطق المملكة.

بالتعاون مع الفرق الصحية المتخصصة، وتأتي هذه الحملة في إطار المبادرات المجتمعية التي تطلقها الجمعية سنويًا في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر ورفع مستوى الدعم المقدم للمرضى وأسرهم، في ظل الحاجة المستمرة للرعاية الخاصة والتفهم الاجتماعي.

تأتي هذه المبادرة استنادا على الفتوى الشرعية في استحقاق الزكاة في شراء الأدوية والأجهزة لمرض الزهايمرفي إطار حرص الجمعية على تعزيز الوعي حول مرض الزهايمر، والتخفيف من معاناة المرضى وأسرهم، والذين يواجهون تحديات يومية في التعامل مع هذه الحالة الصحية التي تحتاج إلى رعاية خاصة. وتوفر “هدايا الخير” رسالة أمل ودعم للأسر التي تواصل رعاية المرضى في ظروف صعبة.

كما تم توزيع عدد من الهدايا الرمضانية والسلال التموينية والأجهزة الطبية على أسر مرضى الزهايمر في مختلف الخليج 365، وتهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن الأسر وتحقيق نوع من السعادة والطمأنينة في قلوبهم خلال هذا الشهر الكريم.

وتستمر “باب الرفقة” في تقديم الدعم للعديد من الأسر طوال شهر رمضان المبارك، مع العمل على تطوير (مشاريع ومبادرات) تتماشى مع رسالة الجمعية في تحسين جودة الحياة لأي شخص متأثر بمرض الزهايمر من خلال أدوات التوعية وبرامج الرعاية وتأييد السياسات والبحوث.

هذا وانطلقت هذه المبادرة في الخليج 365 الثلاثة (الوسطى، الشرقية، الغربية والشمالية والجنوبية) مع عدد من الشركاء والداعمين والقطاعات الراعية للحملة تفعيلاً للمسؤولية المجتمعية. هذا وتقييم الجمعية حملتها الإعلامية لتشيد بالدور المأمول لهذا التكاتف المجتمعي مع الامانات والوزارات وتحفيز التضامن عبر استقبال التبرعات والخدمات من خلال www.alz.org.sa ضمن الترخيص المعتمد لجمع التبرعات ولمزيد من الاستفسار يُرجى التواصل على هاتف 0112443092.

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