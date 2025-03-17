شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام: ولي العهد لا يقبل المديح الزائف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد معالي وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المملكة تتمتع بمستوى حرية إعلام مرتفعة مقارنة ببعض الدول المحيطة، لافتاً إلى أن الإعلام السعودي يعد أفضل نموذج للحرية الإعلامية إذ يتصف بالحرية المنضبطة، كما أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يقبل المدح الزائف.

وقال سلمان الدوسري، خلال برنامج الليوان في قناة روتانا، بأن سقف الحرية الإعلامية في السعودية ليس كما يزعم البعض بأنه سقف منخفض، قائلاً في الوقت نفسه: “لدينا حريات منضبطة ولا نقبل بتشويه الحريات”.

وأعاد وزير الإعلام سلمان الدوسري التأكيد بأن مستوى حرية الإعلام في المملكة مستوى مناسب للثقافة السعودية، منوهاً بأن صحافيي المؤسسات الإعلامية السعودية ومسؤوليها يتمتعون بإحساس مسؤولية كبير.

وأشار إلى أهمية تحلي الصحافيين بالحرية المسؤولة خاصة بشأن الأوضاع الإقليمية التي تمر بها بعض الدول، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار بالمصلحة العامة.

وشدد أن الحكومة لا تطالب الصحافة بممارسة “المديح” قائلاً:” ليس المطلوب المديح”.. مضيفاً: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء لا يقبل المدح ولا يرضى بالمديح الزائف، وزارة الإعلام تضبط المشهد دون التحكم فيه.

واستذكر الدوسري قصة أول لقاء جمعه بولي العهد إذ كان ذلك اللقاء أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى باريس في عام 2014، وقال: إن أول لقاء حدث مع الأمير محمد بن سلمان كان في سبتمبر 2014، إذ تناولنا الغداء في مطعم فرنسي وتحدث ولي العهد بالكثير من عناصر رؤية السعودية 2030، وتجدد اللقاء عقب ذلك في واشنطن عام 2016.