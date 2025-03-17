شكرا لقرائتكم خبر الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تؤكد فوائد الصيام العديدة لمرضى الروماتيزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، الدكتورة حنان بنت محمد الريس، أن الصيام في شهر رمضان يحمل فوائد صحية عديدة، خاصة لمرضى الروماتيزم.

من أبرز هذه الفوائد هو قدرة الصيام على تقليل تراكم المواد الضارة حول المفاصل، مما يسهم في تخفيف الألم.

كما أن زيادة تركيز مادة الأندورفين أثناء الصيام تساهم في تحسين حالة المرضى وتقليل الشعور بالألم بشكل عام.

علاوة على ذلك، فإن ممارسة العبادات خلال شهر رمضان تُعتبر نوعاً من التمارين الرياضية التي تساعد في الحفاظ على ليونة المفاصل وتخفف من التيبس الناتج عن قلة الحركة.

لذا، يمكن أن يُعتبر الصيام فرصة لتحسين الصحة العامة والمساعدة في إدارة أعراض الروماتيزم بشكل أفضل.

إليك بعض النصائح لنمط حياة صحي لمرضى الروماتيزم خلال شهر رمضان:

تناول وجبات متوازنة: احرص على تناول وجبات تحتوي على جميع العناصر الغذائية، بما في ذلك الخضروات، والفواكه، والبروتينات، والحبوب الكاملة. هذه العناصر تعزز الصحة العامة وتقلل الالتهابات. شرب الماء بكمية كافية: حاول شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، حيث إن الجفاف قد يزيد من الألم والتيبس في المفاصل. تجنب الأطعمة المسببة للالتهابات: قلل من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة مثل الأطعمة المقلية والحلويات، لأنها قد تزيد من الالتهابات. ممارسة النشاط البدني: حاول القيام بتمارين خفيفة مثل المشي أو تمارين الإطالة، حيث يساعد النشاط البدني في تحسين مرونة المفاصل وتقليل الألم. توزيع الوجبات: بدلاً من تناول وجبة كبيرة عند الإفطار، حاول توزيع الطعام على وجبتين أو ثلاث وجبات صغيرة، مما يساعد في تحسين الهضم ويقلل من الشعور بالثقل. الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم الجيد مهم جداً لصحة المفاصل، لذا حاول تنظيم مواعيد نومك للحصول على الراحة الكافية. استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من أي أعراض جديدة أو تفاقم في الحالة، فلا تتردد في استشارة طبيبك للحصول على النصائح المناسبة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بصيام شهر رمضان بطريقة صحية وسليمة.

نسأل الله القبول والصحة للجميع