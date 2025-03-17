محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تسجل حالة ولادة الوعل

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واوضحت الهيئة ان تكاثر الحيوانات في المحمية انعكاساً لجودة الموائل الطبيعية وملاءمتها للحياة الفطرية، وحرصها الدائم على الحفاظ والاهتمام الكبير بالحيوانات الاكثر تهديداً بالانقراض حيث سجلت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكثر من 120 حالة ولادة من الثديات (المها، غزال الريم، الوعل، الغزال العربي) الموجودة في المناطق التابعة لها.
ويؤكد ذلك مدى اهتمام الهيئة في الحياة الفطرية الذي يتمثل في إطلاق الأنواع المختلفة من الكائنات المهددة بالانقراض وتوفير بيئة ملائمة لكل نوع، إضافة إلى متابعتها بشكل دوري ودقيق من الفريق الميدانية لحمايتها وضمان سلامته.
وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات البرية الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع، وتتقاطع مع أربع مناطق إدارية وهي منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وتتنوع فيها الموائل الطبيعة والتضاريس والتشكيلات الجغرافيه الفريدة من نوعها .
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