شكرا لقرائتكم خبر محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تسجل حالة ولادة الوعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتداداً لحرص هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على حماية الحياة الفطرية وتوفير بيئة خصبة لنموها وتكاثرها، رصد الفريق الميداني بالمحمية حالة ولادة الوعل النوبي خلال شهر مارس الجاري، وتم إعادة توطين أكثر من 81 كائناً من الوعل الجبلي في مختلف مناطق المحمية.

واوضحت الهيئة ان تكاثر الحيوانات في المحمية انعكاساً لجودة الموائل الطبيعية وملاءمتها للحياة الفطرية، وحرصها الدائم على الحفاظ والاهتمام الكبير بالحيوانات الاكثر تهديداً بالانقراض حيث سجلت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكثر من 120 حالة ولادة من الثديات (المها، غزال الريم، الوعل، الغزال العربي) الموجودة في المناطق التابعة لها.

ويؤكد ذلك مدى اهتمام الهيئة في الحياة الفطرية الذي يتمثل في إطلاق الأنواع المختلفة من الكائنات المهددة بالانقراض وتوفير بيئة ملائمة لكل نوع، إضافة إلى متابعتها بشكل دوري ودقيق من الفريق الميدانية لحمايتها وضمان سلامته.

وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات البرية الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع، وتتقاطع مع أربع مناطق إدارية وهي منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وتتنوع فيها الموائل الطبيعة والتضاريس والتشكيلات الجغرافيه الفريدة من نوعها .