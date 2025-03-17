شكرا لمتابعة خبر عن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تسجل حالة ولادة الوعل النوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد الفريق الميداني بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حالة ولادة الوعل النوبي خلال شهر مارس الجاري.

وأوضحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أنه خلال الفترة الماضية جرى إعادة توطين أكثر من 81 كائنًا من الوعل الجبلي في مختلف مناطق المحمية، وذلك امتدادًا لحرصها على حماية الحياة الفطرية وتوفير بيئة خصبة لنموها وتكاثرها.

وأشارت إلى أن تكاثر الحيوانات في المحمية؛ يأتي انعكاسًا لجودة الموائل الطبيعية وملاءمتها للحياة الفطرية، وحرصها الدائم على الحفاظ والاهتمام الكبير بالحيوانات الأكثر تهديدًا بالانقراض، إذ سجلت المحمية أكثر من 120 حالة ولادة من الثديات (المها، غزال الريم، الوعل، الغزال العربي) الموجودة في المناطق التابعة لها، ويؤكد ذلك مدى اهتمام الهيئة في الحياة الفطرية الذي يتمثل في إطلاق الأنواع المختلفة من الكائنات المهددة بالانقراض وتوفير بيئة ملائمة لكل نوع، إضافة إلى متابعتها بشكل دوري ودقيق من الفريق الميدانية لحمايتها وضمان سلامته.

وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات البرية الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع، وتتقاطع مع أربع مناطق إدارية وهي منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وتتنوع فيها الموائل الطبيعة والتضاريس والتشكيلات الجغرافية الفريدة من نوعها.