السعودية | مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية يعقد اجتماعه الـ35

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم، اجتماعه الخامس والثلاثين عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز.

واطلع المجلس على تقرير الهيئة المتضمن أبرز أعمال ومنجزات الربع الأول من العام 2025م ومستجدات الملكية الفكرية على المستوى الدولي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع كالتقرير السنوي للهيئة للعام 2024م، والتقرير السنوي للحوكمة والمخاطر والالتزام للعام 2024م، واستعرض كذلك الحساب الختامي للهيئة والقوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للعام المالي 2024م.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة معالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ومعالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي ومعالي الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي والدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم والدكتور محمد بن عويض العتيبي وديمه بنت يحيى اليحيى.

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