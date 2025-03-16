شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأمر بالمعروف يبدأ دروسه الرمضانية في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - بدأ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، دروسه في المسجد الحرام بمكة المكرمة.وشرح معاليه كتاب "القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-، وذلك ضمن مشاركات معاليه في نشر العلم الشرعي لقاصدي المسجد الحرام خلال موسم شهر رمضان.وتأتي هذه الدروس ضمن سلسلة الدروس الدورية التي يقدمها معاليه في المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي يشرح فيها عددًا من الكتب الشرعية، بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.