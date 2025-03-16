شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة الأعلى.. رصد هطول أمطار في 7 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الأمطار في السعودية

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الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة المدينة المنورة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ (10.4) ملم في الحسو بمحافظة الحناكية.تأتي المدينة المنورة، ضمن (7) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، بحسب وزارة البيئة.وسجّلت محافظة المهد (2.6) ملم، ومطار المدينة (2.2) ملم، وحي المطار بالمدينة (2.0) ملم، والحناكية (1.2) ملم.كما سجّلت (56) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، والباحة).وأوضح التقرير، تسجيل منطقة الرياض (3.9) ملم في عسيلة بوادي الدواسر، و(3.0) ملم في عرجاء بالدوادمي، و(2.5) ملم في مرات، و(2.4) ملم في حلبان بالقويعية، و(2.0) ملم في حي الريان بالدوادمي.فيما سجّلت مكة المكرمة (6.6) ملم في رنية، و(1.2) ملم في كلٍ من العفيرية برنية، ومحمية سجا بالمويه، و(0.6) ملم في الليث.وأشار التقرير، إلى تسجيل (4.9) ملم في ضربه بالقصيم، و(3.0) ملم في دخنه بالرس، و(2.2) ملم في المذنب، و(1.2) في عنيزة، و(0.9) في مطار القصيم.فيما سجّلت منطقة عسير (6.4) ملم في تمنية بأبها، و(2.6) ملم في الشغف بأبها، و(2.2) ملم في المضة بطريب، و(1.2) ملم في كلٍ من وادي بن هشبل، والصفية بخميس مشيط.وبين التقرير، تسجيل منطقة حائل (3.1) ملم في الغزالة، و(1.2) ملم في مطار حائل، و(0.9) ملم في الشملي، و(0.8) في كلٍ من حائل، و الجثياثة ببقعاء، فيما سجّلت بلجرشي بمنطقة الباحة (1.0) ملم.