تنفذ جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمجاردة ( مُحكم ) عدد من البرامج خلال ليالي الشهر الكريم، منها البرنامج الذي أطلقته الجمعية بعنوان "أسرتنا ترعى أهل القرآن" من خلال 11 حلقة لتلاوة وحفظ القرآن الكريم ، و 11 معلم و 273 طالب ، و4 مشرفين خلال ليالي الشهر المبارك، وتشتمل البرامج على برنامج الليالي الرمضانية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم في جامع الملك عبدالعزيز بالمجاردة، وجامع الروابي بالطلاليع ، وجامع الهدى بمركز أحد ثربان بعد صلاة التراويح يومياً ، وبرنامج نسائم الذكر الحكيم لحفظ وتصحيح ومراجعة القرآن الكريم، وبعد صلاة التراويح في جامع الملك عبدالعزيز بالمجاردة . وجامع الهدى بمركز أحد ثربان، وبرنامج الرياض الرمضانية للكبار والجاليات والذي يستمر حتى 20 رمضان في عدة جوامع بمحافظة المجاردة ومراكزها، ومسابقة أعذب التلاوات لاكتشاف الأصوات الندية لتلاوة القرآن الكريم ، وسلسلة تلاوات لطلاب الحلقات ، والمسابقة السنوية ، وبرنامج سيرة حافظ . وترعى الجمعية أكثر من 100 حلقة لتلاوة وحفظ القرآن الكريم في عدة جوامع بالمحافظة ومراكزها.



كانت هذه تفاصيل خبر 273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.