السعودية | “الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار في كلية اللغة العربية للبنات بسريلانكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية في الهند في الخامس عشر من شهر رمضان 1446هـ، مأدبة إفطار رمضانية في كلية اللغة العربية للبنات في مدينة أولو ويل بمحافظة أمباري بجمهورية سريلانكا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بحضور قرابة 350 مستفيدة.

وصاحب برنامج الإفطار كلمات دعوية ومحاضرات توعوية تناولت فضل العشر الوسطى من رمضان وضرورة اغتنامها بالأعمال الصالحة، وتسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في دعم المسلمين حول العالم، ومبادراتها الإنسانية التي تتجدد كل عام، لا سيما في شهر رمضان من خلال البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية.

وأعرب عدد من المستفيدات من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين عن امتنانهن لهذه اللفتة المباركة، التي لم تكن مجرد مأدبة إفطار بل لقاء يعزز قيم التراحم ويجسد معاني الأخوة الإسلامية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط