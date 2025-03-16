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السعودية | شاهد.. أول صورة لظباء الريم بعد ولادتها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية

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سارة السيد 0 تبليغ

  • السعودية | شاهد.. أول صورة لظباء الريم بعد ولادتها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية 1/2
  • السعودية | شاهد.. أول صورة لظباء الريم بعد ولادتها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

الخليج 365 - متابعات

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، رصد أول ولادة لظباء الريم المتكاثرة ذاتيًا هذا الموسم في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأشار المركز الوطني، إلى أن هذا يعد مؤشرًا على نجاح برامج الإكثار وإعادة التوطين في المحمية.

ونشر المركز عبر حسابه على تويتر صورة لظباء الريم التي تم رصدها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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