السعودية | شاهد.. أول صورة لظباء الريم بعد ولادتها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية

الخليج 365 - متابعات

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، رصد أول ولادة لظباء الريم المتكاثرة ذاتيًا هذا الموسم في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأشار المركز الوطني، إلى أن هذا يعد مؤشرًا على نجاح برامج الإكثار وإعادة التوطين في المحمية.

ونشر المركز عبر حسابه على تويتر صورة لظباء الريم التي تم رصدها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

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