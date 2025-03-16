شكرا لقرائتكم خبر مبادرة كنوز السعودية تحقق جائزتين بلاتينيتين من جوائز ميوز الإبداعية عن فيلمها "هورايزن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مبادرة "كنوز السعودية" إحدى مبادرات وزارة الإعلام، إنجازًا عالميًا بعد إعلان فوزها بجائزتين بلاتينيتين في مسابقة "MUSE Creative Awarqs" الدولية عن فيلمها الوثائقي "هورايزن" في مساري التصوير السينمائي والفيلم الوثائقي، ليصبح مجموع الجوائز التي حققتها المبادرة 31 جائزة محلية ودولية.

ويعد فيلم "هورايزن"، أحد أعمال مبادرة كنوز السعودية الإنتاجية، والفنية، والمرئية، التي توثق ثراء وتنوع الحياة الفطرية والثروة الطبيعية في المملكة، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ لزيادة الوعي بالتنوّع البيئي في المملكة، والمناطق الجغرافية الفريدة، والجهود المبذولة، لحماية الحياة البرية، والمحافظة على الأنواع النادرة فيها، وتعريف العالم بكنوزها المختلفة، من خلال إظهار الطبيعة الخلابة التي تزخر بالحياة النباتية والحيوانية المتنوعة، ورفع الوعي بثراء أرض المملكة.

وتأتي المسابقة الدولية؛ للاحتفاء بالتميز والابتكار في مجالات التصميم، والإعلان، والوسائط الرقمية؛ لتكريم الأعمال التي تترك تأثيرًا في الجمهور.

يُذكر أن مبادرة "كنوز السعودية" تندرج ضمن مبادرات برنامج "تنمية القدرات البشرية" -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، حيث قدمت المبادرة عددًا من الأعمال، مثل: "المحطة سبعة"، و"راعي الأجرب"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"نورس العرب"، وأطلقت منذ بداية العام 2025 عملين هما: أغنية "وجهة النور" والفيلم القصير "ليلة الصفراء".

وتعمل المبادرة على عددٍ من الأعمال المستقبلية التي أعلنت عنها في ملتقى صناع التأثير في ديسمبر الماضي، ومنها: السلسلة الوثائقية "+966" التي تتحدث عن المواطن السعودي، وكل ما يحيط به من مفردات تشكل هويته الخاصة من الثقافة والعادات والخبرات، ومسلسل الرسوم المتحركة "الرهيبين" الذي يدور حول مغامرات متنوعة ومشوقة لمجموعة من الأبطال السعوديين الذين يشكلون فريقًا للتحريات الخاصة، وكذلك مسلسل الرسوم المتحركة "عقل روح وجسد"، والعديد من الأعمال الوثائقية والسينمائية المتنوعة، التي تعمل عليها عددٌ من الشركات والخبرات الوطنية، بالشراكة مع المواهب المحلية والدولية؛ لضمان إنتاج هذه الأعمال بأفضل المواصفات والمعايير الدولية.