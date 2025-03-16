شكرا لقرائتكم خبر مبادرة كنوز السعودية تحقق جائزتين بلاتينيتين من جوائز ميوز الإبداعية عن فيلمها "هورايزن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد فيلم "هورايزن"، أحد أعمال مبادرة كنوز السعودية الإنتاجية، والفنية، والمرئية، التي توثق ثراء وتنوع الحياة الفطرية والثروة الطبيعية في المملكة، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ لزيادة الوعي بالتنوّع البيئي في المملكة، والمناطق الجغرافية الفريدة، والجهود المبذولة، لحماية الحياة البرية، والمحافظة على الأنواع النادرة فيها، وتعريف العالم بكنوزها المختلفة، من خلال إظهار الطبيعة الخلابة التي تزخر بالحياة النباتية والحيوانية المتنوعة، ورفع الوعي بثراء أرض المملكة.
وتأتي المسابقة الدولية؛ للاحتفاء بالتميز والابتكار في مجالات التصميم، والإعلان، والوسائط الرقمية؛ لتكريم الأعمال التي تترك تأثيرًا في الجمهور.
يُذكر أن مبادرة "كنوز السعودية" تندرج ضمن مبادرات برنامج "تنمية القدرات البشرية" -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، حيث قدمت المبادرة عددًا من الأعمال، مثل: "المحطة سبعة"، و"راعي الأجرب"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"نورس العرب"، وأطلقت منذ بداية العام 2025 عملين هما: أغنية "وجهة النور" والفيلم القصير "ليلة الصفراء".
وتعمل المبادرة على عددٍ من الأعمال المستقبلية التي أعلنت عنها في ملتقى صناع التأثير في ديسمبر الماضي، ومنها: السلسلة الوثائقية "+966" التي تتحدث عن المواطن السعودي، وكل ما يحيط به من مفردات تشكل هويته الخاصة من الثقافة والعادات والخبرات، ومسلسل الرسوم المتحركة "الرهيبين" الذي يدور حول مغامرات متنوعة ومشوقة لمجموعة من الأبطال السعوديين الذين يشكلون فريقًا للتحريات الخاصة، وكذلك مسلسل الرسوم المتحركة "عقل روح وجسد"، والعديد من الأعمال الوثائقية والسينمائية المتنوعة، التي تعمل عليها عددٌ من الشركات والخبرات الوطنية، بالشراكة مع المواهب المحلية والدولية؛ لضمان إنتاج هذه الأعمال بأفضل المواصفات والمعايير الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة كنوز السعودية تحقق جائزتين بلاتينيتين من جوائز ميوز الإبداعية عن فيلمها "هورايزن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.