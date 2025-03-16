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صاعقة رعدية تتسبب في إغلاق الكهرباء بشقراء.. فيديو

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صاعقة رعدية تتسبب في إغلاق الكهرباء بشقراء.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ضربت صاعقة رعدية قوية محافظة شقراء بمنطقة الرياض، فجر اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو، مشهد مهيب للصاعقة التي تسببت في إغلاق الكهرباء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مرتفعات مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ، جازان، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم ، الشرقية.


امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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