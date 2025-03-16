شكرا لمتابعة خبر عن صاعقة رعدية تتسبب في إغلاق الكهرباء بشقراء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضربت صاعقة رعدية قوية محافظة شقراء بمنطقة الرياض، فجر اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو، مشهد مهيب للصاعقة التي تسببت في إغلاق الكهرباء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مرتفعات مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ، جازان، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم ، الشرقية.



