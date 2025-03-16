شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار خفيفة وحبات برد حتى غدا الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أنه متوقع أمطار خفيفة وحبات برد حتى غدًا الاثنين.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه وفقاً للمراصد متوقع استمرار الحالة الممطرة التاسعة 1446هـ من اليوم الأحد ١٦ رمضان لصباح الاثنين.

وأشار إلى أن ذلك بأمطار معظمها من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق الرياض والشرقية و مكة والمدينة خاصة شرقهما وجنوب القصيم وشرق الباحة وعسير تمتد للرياض.