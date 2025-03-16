شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر يعيد الحياة لـ معتمر جزائري في 120 ثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقع حادث مفاجئ في رحاب المسجد الحرام، وبين جموع المصلين والمعتمرين حين سقط معتمر جزائري فاقداً للوعي على أرض المسجد الحرام، وتوقف نبض قلبه.

و‏سرعان ما لاحظ المتواجدون الحالة الطارئة، فأبلغوا الفِرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة، التي هرعت إلى الموقع على الفور.

‏وباحترافية عالية وتدريب متقن، باشر فريق الهلال الأحمر عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمعتمر الجزائري.

‏وبفضل الله ثم بفضل الاستجابة السريعة والمهارة العالية للفريق الإسعافي، تمكنوا من إعادة النبض للمعتمر في زمن قياسي لم يتجاوز الدقيقتين، ليشهد على كفاءة الخدمات الإسعافية التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن.