شكرا لمتابعة خبر عن مصدر مسؤول: مزاعم الدعم اللوجستي للعملية العسكرية في اليمن مضللة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مصدر مسؤول في المملكة، على عدم صحة المزاعم المتداولة عن دعم المملكة اللوجستي للعملية العسكرية في اليمن، واصفاً في الوقت ذاته هذه المزاعم بـ “المضللة”.

وأوضح المصدر نفسه إن مزاعم تزويد المملكة بالوقود للعملية العسكرية التي تجري في الوقت الراهن في اليمن عارية عن الصحة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات عسكرية على جماعة الحوثي في اليمن رداً على هجمات الجماعة تجاه حركة الشحن في البحر الأحمر.