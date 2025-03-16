شكرا لمتابعة خبر عن “الهلال الأحمر” بالقصيم يستقبل 1514 بلاغًا منذ بداية شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم عن إحصائياتها منذ بداية شهر رمضان لهذا العام، إذ بلغت 1514 بلاغًا.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضر، أن فرع الهيئة يسعى عبر الفرق الميدانية لتحقيق زمن استجابة سريع في تلقي البلاغات المتنوعة والتعامل معها من خلال رقم الطوارئ 997 وتطبيق “أسعفني” ونداء “استغاثة” في تطبيق “توكلنا”، حيث تتلقى غرفة العمليات الطلب ويتم التعامل معها وإحالتها إلى الفرق الإسعافية.

وأشار إلى أنه يقدّم الخدمة طواقم طبية من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ، عبر جاهزية فرق الإسعاف في المراكز التابعة للهيئة بالمنطقة التي بلغ عددها 33 مركزًا إسعافيًا، إضافة إلى 35 فرقة إسعافية مجهزة بأحدث التقنيات، وكذلك الإسعاف الجوي لنقل الحالات إلى أقرب منشأه طبية.

وبيّن أن غرفة العمليات تعمل على استقبال البلاغات وإسنادها إلى الفرق الإسعافية على مدار الساعة عبر كوادر بشرية مؤهلة حيث توجه المبلغين للخطوات الإسعافية الأولى، والتي تسهم في حفظ الأرواح لحين وصول الفرق الإسعافية ومباشرة البلاغ.