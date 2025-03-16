شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (6) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، فيما تقدم خدماتها يوم الاثنين في مركز أبو راكة، وتقدم خدماتها يوم الأربعاء للنساء، ويوم الخميس للرجال في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء لمدة ثلاثة أيام في محافظة غامد الزناد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة ثانوية كرا الحائط بمحافظة العقيق وذلك لمدة يومين.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.