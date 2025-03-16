شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، والأجزاء المجاورة لها.فيما نبه المركز الوطني من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدن في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، على محافظات ضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة، والأجزاء المجاورة لها. وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.