شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبي.. إصلاح صمام القلب دون استبداله في عملية دقيقة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

علاج ثلاثة أشهر

الدمام - شريف احمد - تمكّن الفريق الطبي في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، عضو تجمع القصيم الصحي، من إجراء عملية جراحية نوعية ودقيقة لقلب مريض يبلغ من العمر 65 عامًا، كان يعاني من ضيق متزايد في التنفس أثّر على حياته اليومية.وأفاد تجمع القصيم الصحي بأن الفحوصات الطبية اللازمة كشفت عن وجود ارتجاع شديد وعالي الدرجة في الصمام الميترالي للقلب، وعلى الفور تم تحضير المريض للجراحة، حيث أُجريت له عملية القلب المفتوح بعد التأكد من جاهزيته، واستغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات.أضاف التجمع أن الفريق الطبي نجح في إصلاح الصمام الأصلي وترميمه دون الحاجة إلى استبداله، مما جنّب المريض تناول مميعات الدم مدى الحياة، إذ يكتفي في هذه الحالة باستخدام العلاج المميع لمدة ثلاثة أشهر فقط بعد الجراحة.وقد تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، حيث نُقل المريض إلى العناية المركزة في مركز القلب بحالة مستقرة، ثم حُوِّل إلى قسم الجراحة بعد 48 ساعة من العملية دون أي مضاعفات، وفي اليوم الثالث بعد الجراحة، غادر المريض المستشفى بحالة ممتازة، وعاد تدريجيًا إلى ممارسة حياته الطبيعية، مع التوصية بالمتابعة الدورية في العيادات الخارجية للمركز.