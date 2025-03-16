شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالمدينة.. 26 ألف مكالمة إسعافية بالربع الثاني من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة عن إحصائياتها للربع الثاني من موسم رمضان لعام 1446هـ، حيث بلغ عدد المكالمات الواردة 26,385 مكالمة، فيما بلغ عدد البلاغات التي تعاملت معها الفرق الإسعافية 8,411 بلاغًا.

وتمت معالجة 2,177 مريضًا في الموقع، بينما نُقل 2,489 مريضًا إلى المنشآت الطبية بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم.



وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن البلاغات توزعت بين حالات مرضية، وهي الأكثر طلبًا للخدمة الإسعافية، تليها الحوادث، ثم حالات الغياب عن الوعي، حيث تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التقنيات.خدمات إسعافية



أضاف الزهراني أن 4,551 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في تقديم الخدمات الإسعافية خلال الربع الثاني من الشهر الكريم في المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، بمجموع ساعات تطوعية بلغ 26,481 ساعة.



وأكد على إمكانية طلب الخدمة الإسعافية عبر الرقم 997 أو من خلال تطبيق "أسعفني"، الذي يوفر ميزات مثل إنشاء البلاغات، استدعاء الفرق الإسعافية، إرسال نداءات استغاثة، وتتبع حالة البلاغ، بالإضافة إلى معرفة أقرب المنشآت الصحية وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.