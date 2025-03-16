شكرا لقرائتكم خبر "شتاء السعودية" في رمضان.. فعاليات متنوعة خلال مارس في مكة والمدينة وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مناطق المملكة، خلال شهر رمضان المبارك، أجواءً روحانيةً مميزةً، وفعالياتٍ وأنشطةً ثقافيةً وترفيهيةً متنوعةً تقدَّم من خلالها تجارب فريدة للزوار من داخل المملكة وخارجها.

وتستقبل مكة المكرمة، خلال شهر رمضان، ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم؛ لأداء مناسك العمرة وقضاء أوقات روحانية في رحاب المسجد الحرام، ولتقدم المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تثري تجربة الزوار؛ ومنها (متحف برج الساعة) الذي يقدم تجربةً فريدةً لاستكشاف علوم الفلك، و(معرض الوحي) الذي يروي قصة نزول الوحي على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك (متحف القرآن الكريم) الذي يعرض تاريخ القرآن الكريم وتدوينه.

وفي المدينة المنورة وروحانية وسكينة مدينة الرسول، تقدِّم المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة الرمضانية، التي تناسب جميع الأذواق؛ ومنها (الحي التراثي) الذي يعكس تاريخ وعراقة المدينة المنورة، و(سوق سويقة) بالمنتجات التقليدية التي تعكس أصالة الحِرف السعودية، وكذلك (متحف وبستان الصافية) الواحة السياحية التي تقدم تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة، وأيضًا تجربة السيرة - الرحلة إلى قباء؛ وهي تجربة تفاعلية تحاكي رحلة الأنصار لاستقبال الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

كما تحتضن المدينة المنورة، خلال شهر رمضان، فعاليات مختلفة في جبل عير، الذي يقدم تجربة إفطار رمضاني فريدة مع إطلالة بانورامية على المدينة المنورة، وفعاليات رمضانية متنوعة في مزرعة المريد؛ مثل موائد الإفطار والمسابقات الثقافية، وكذلك مقصد قباء، ومنطقة سوشال فارم، وسوق العيون؛ التي تقدم تجارب تسوق وتناول طعام رمضانية متنوعة.

أما جدة، فتضم فعاليات رمضانية متنوعة على شاطئ البحر الأحمر في مزيج بين روحانية الشهر المبارك والترفيه، حيث يمكن الاستمتاع بالعديد من الفعاليات والأنشطة؛ مثل مركاز (الخيمة الرمضانية) الفاخرة التي تقدم بوفيهات إفطار وسحور متنوعة، وكذلك (بينالي الفنون الإسلامية) أول بينالي عالمي يحتفي بالفنون الإسلامية، والإبحار على (أرويا كروز) وهي تجربة إبحار فاخرة في البحر الأحمر مع فعاليات رمضانية متنوعة، وكذلك (نادي جدة لليخوت) و(المارينا) الذي يقدم إطلالات رائعة على البحر الأحمر وتجارب طعام فاخرة، ويستمر حتى 31 مايو.

"رمضان في السعودية.. لحظات لا تُنسى تنتظرك"

اجعل رمضان هذا العام مختلفًا، واستمتع بتجارب مميزة في مكة والمدينة وجدة، حيث تمتزج الأجواء الرمضانية العطرة مع التراث والتاريخ.

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