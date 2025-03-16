شكرا لمتابعة خبر عن حسني مالك: أنا تشادي الأصل سوداني الجنسية سعودي النشأة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الباحث في الأدب العربي الأديب حسني مالك، عن جنسيته واسمه الحقيقي.

وأوضح خلال لقاء مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية :” أنا “تشادي الأصل، سوداني الجنسية، سعودي النشأة، عربي الهوى والهوية”.

وأضاف:” قبيلة القرعان التي أنتمي إليها موزعة في أكثر من بقعة جغرافية، ولها أصول في تشاد ولها وجود في السودان وفي ليبيا، وجنسيتي سوداني وحياتي كلها في السعودية”.

واستطرد:”أنا ابن السعودية، ونشأت في جدة، وعندي علاقات في كل مدن ومناطق المملكة، والسعوديين يقبلون الأجانب من العالم كله، ويتعاملون برحابة صدر، ولم نشعر بالغربة في المملكة”، لافتًا إلى أن اسمه الحقيقي، محمد، وحسني لقب.