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طبيب في حفر الباطن يفطر 200 صائم يوميًا في منزله.. فيديو

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طبيب في حفر الباطن يفطر 200 صائم يوميًا في منزله.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - يحرص الدكتور مشاري الزبني، طبيب من حفر الباطن، على تقديم وجبات الإفطار يوميًا لنحو 200 صائم داخل منزله .

وخلال لقائه مع برنامج العربية، أوضح الزبني قائلاً: “بدأت هذه المبادرة عام 1932 لإفطار الصائمين من إخواننا والمقيمين وعابري السبيل، وهذه عادة وعبادة، وإن شاء الله أجرها يصل لجميع المسلمين وأهالي حفر الباطن خاصة.

وتابع: نحن نعد الوجبات في المنزل، ويتراوح عدد الحاضرين من 150 إلى 200 شخص، وكل من يأتي نعتبره من أهل الدار ويطلبون طلبات معينة وننفذها لهم.”

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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