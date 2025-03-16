شكرا لمتابعة خبر عن طبيب في حفر الباطن يفطر 200 صائم يوميًا في منزله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يحرص الدكتور مشاري الزبني، طبيب من حفر الباطن، على تقديم وجبات الإفطار يوميًا لنحو 200 صائم داخل منزله .

وخلال لقائه مع برنامج العربية، أوضح الزبني قائلاً: “بدأت هذه المبادرة عام 1932 لإفطار الصائمين من إخواننا والمقيمين وعابري السبيل، وهذه عادة وعبادة، وإن شاء الله أجرها يصل لجميع المسلمين وأهالي حفر الباطن خاصة.

وتابع: نحن نعد الوجبات في المنزل، ويتراوح عدد الحاضرين من 150 إلى 200 شخص، وكل من يأتي نعتبره من أهل الدار ويطلبون طلبات معينة وننفذها لهم.”