جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف

وتأتي جهود الجمعية من خلال مبادرتها نحفظها لتدوم وللسنة الثالثة على التوالي في المسجد النبوي الشريف والتي تسعى إلى تقليل الهدر الغذائي وتعزيز الاستفادة من فائض وجبات إفطار صائم.
حيث يتم توزيع فرق العمل داخل المسجد النبوي لجمع وفرز الزائد من الوجبات وفق معايير صحة وسلامة الغذاء، لتوزعها لاحقاً على المستفيدين.
وأسهمت الجمعية خلال الأيام الماضية في حفظ أكثر من 15,385 عبوة لبن زبادي و 15,844 عبوة ماء و 16,449 مغلف تمر و 14,910 مغلف دقة و 26,101 قطعة خبز ووتقدر بأكثر 15,385 وجبة ووزعت على 7,692 مستفيدا وبلغت التكلفة التقديرية 59,582 ريال سعودي.
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