جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف

تواصل جمعية حفظ النعمة في منطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف جهودها لحفظ فائض الافطار في المسجد النبوي من خلال موظفين وفرق تطوعية.

وتأتي جهود الجمعية من خلال مبادرتها نحفظها لتدوم وللسنة الثالثة على التوالي في المسجد النبوي الشريف والتي تسعى إلى تقليل الهدر الغذائي وتعزيز الاستفادة من فائض وجبات إفطار صائم.

حيث يتم توزيع فرق العمل داخل المسجد النبوي لجمع وفرز الزائد من الوجبات وفق معايير صحة وسلامة الغذاء، لتوزعها لاحقاً على المستفيدين.

وأسهمت الجمعية خلال الأيام الماضية في حفظ أكثر من 15,385 عبوة لبن زبادي و 15,844 عبوة ماء و 16,449 مغلف تمر و 14,910 مغلف دقة و 26,101 قطعة خبز ووتقدر بأكثر 15,385 وجبة ووزعت على 7,692 مستفيدا وبلغت التكلفة التقديرية 59,582 ريال سعودي.